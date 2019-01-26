Столичный аким совершил рабочий объезд городских строек

В ходе объезда строек Бахыт Султанов поручил ответственным лицам обеспечить строительство дорог и своевременное подведение коммуникаций ко всем объектам.

Аким Астаны ознакомился с ходом строительства двух школ, жилых комплексов и экогородка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Осмотрев объекты, глава города дал ряд поручений ответственным лицам для успешного завершения строительства. Бахыт Султанов посетил стройплощадки двух новых школ, которые возводятся в развивающихся районах Астаны.

Школа на 1200 мест строится южнее ул. №31. Здание почти готово, проведено электричество, установлена котельная. Планируемый срок сдачи школы – 1 июля 2019 года.

Аким города дал поручение ускорить строительство требуемых инженерных сетей и подъездных путей к объекту, чтобы завершить эту работу до июня. По словам акима столицы, Глава государства отмечает важную роль в создании комфортности среды проживания, которая прежде всего заключается в доступности жилья и качественной инфраструктуре.

"Первого августа школа должна быть передана в коммунальную собственность. Поэтому в июне нужно закончить канализационную станцию и дороги. 1 сентября школа должна принять учеников", - сказал аким города.

Строительство школы на 900 мест южнее Коргалжынского шоссе на данный момент приостановлено, должен состояться конкурс на завершение работ. Бахыт Султанов дал поручение ускорить процедуры, с тем чтобы вовремя открыть школу к новому учебному году.

Аким также осмотрел два строящихся жилых комплекса компании "Шар-Курылыс": ЖК "Алтын Шар" на пересечении проспекта Тұран и улицы Керей и Жанибек хандар и ЖК "Бағыстан" в районе жилого массива Тельмана. Строительство ЖК "Алтын Шар" ведется в рамках программы "Нурлы Жер", квартиры в ЖК "Бағыстан" реализуются по ипотечным программам "7-20-25" и "Жилищный заем".

Как рассказала генеральный директор ТОО "Шар Курылыс" Жанна Бектемирова, дома строятся по новой монолитно-каркасной технологии с функцией энергосбережения.

Кроме того, Бахыт Султанов побывал в Energy City – энергоэффективном коттеджном городке, строящемся в районе ипподрома "Казанат". Экодома функционируют за счет ветрогенераторов, солнечных батарей, "умной" системы отопления. По информации генерального директора компании “Стройинвест-СК” Александр Кравченко, такой дом производит больше энергии, чем потребляет. Это первый экологичный жилой комплекс в Казахстане, который может функционировать абсолютно автономно от городских систем коммуникаций.

В ходе объезда строек Бахыт Султанов поручил ответственным лицам обеспечить строительство дорог и своевременное подведение коммуникаций ко всем объектам.

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