В алматинском аэропорту сняли с рейса пьяного дебошира
Пассажир при досмотре нецензурно ругался и оказал сопротивление сотрудникам Службы авиационной безопасности.
Фото : Facebook26 января 2019, 22:16
В Международном аэропорту Алматы сняли с рейса авиакомпании Scat нетрезвого пассажира, собиравшегося в Астану, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского аэропорта.
Пассажир при досмотре вел себя неадекватно, нецензурно ругался, оказывал сопротивление сотрудникам Службы авиационной безопасности и полиции и спровоцировал драку.
Нарушитель задержан сотрудниками ЛОВД. Экспертиза показала наличие в крови задержанного 0.9 промилле алкоголя.
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