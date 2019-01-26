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В алматинском аэропорту сняли с рейса пьяного дебошира

Пассажир при досмотре нецензурно ругался и оказал сопротивление сотрудникам Службы авиационной безопасности.

Фото : Facebook26 января 2019, 22:16

В Международном аэропорту Алматы сняли с рейса авиакомпании Scat нетрезвого пассажира, собиравшегося в Астану, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского аэропорта.

Пассажир при досмотре вел себя неадекватно, нецензурно ругался, оказывал сопротивление сотрудникам Службы авиационной безопасности и полиции и спровоцировал драку.

Нарушитель задержан сотрудниками ЛОВД. Экспертиза показала наличие в крови задержанного 0.9 промилле алкоголя.


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