Самолет Air India совершил экстренную посадку в Астане
У болеющей астмой женщины во время полета ухудшилось самочувствие.
Фото : пресс-служба КГА26 января 2019, 22:29
Самолет авиакомпании Air India, летевший по маршруту Нью-Дели - Чикаго, в субботу совершил экстренную посадку в Астане и запросил медицинскую помощь больной пассажирке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В 07.30 утра воздушное судно B777 произвело экстренную посадку в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Причина: ухудшение состояния здоровья пассажирки диагнозом - астма. Женщина, в сопровождении двух родственников, была направлена в городскую больницу номер 2, - говорится в сообщении.
В салоне ВС "Boeing 777" было 341 пассажир и 19 членов экипажа. В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев вовремя были оказаны все необходимые услуги (заправка топливом, технический осмотр) для ВС "Boeing 777" авиакомпании "Air India". Самолет вылетел из аэропорта Астаны в 12.03 в Чикаго.
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