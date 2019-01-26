Самолет Air India совершил экстренную посадку в Астане

У болеющей астмой женщины во время полета ухудшилось самочувствие.

Самолет авиакомпании Air India, летевший по маршруту Нью-Дели - Чикаго, в субботу совершил экстренную посадку в Астане и запросил медицинскую помощь больной пассажирке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В 07.30 утра воздушное судно B777 произвело экстренную посадку в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Причина: ухудшение состояния здоровья пассажирки диагнозом - астма. Женщина, в сопровождении двух родственников, была направлена в городскую больницу номер 2, - говорится в сообщении.

В салоне ВС "Boeing 777" было 341 пассажир и 19 членов экипажа. В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев вовремя были оказаны все необходимые услуги (заправка топливом, технический осмотр) для ВС "Boeing 777" авиакомпании "Air India". Самолет вылетел из аэропорта Астаны в 12.03 в Чикаго.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!