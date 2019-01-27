В СБ ООН не удалось согласовать совместное заявление по Венесуэле

Совбез занял позицию США.

Совету Безопасности (СБ) ООН не удалось согласовать совместное заявление по Венесуэле из-за неконструктивной позиции США. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле, сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в блокировке совместного заявления Совета Безопасности по Венесуэле.

"Хотел бы поправить госсекретаря Помпео, - ответил российский постпред. - Мы заблокировали заявление председателя, предложенное США. Мы внесли в него конструктивные правки, которые, мы убеждены, безоговорочно поддержали бы большинство членов Совета, некоторые это уже сделали".

"Мяч сейчас на стороне американской делегации, дело за ней, - продолжил дипломат. - Но мы не уверены, что такое заявление, основанное на взвешенных оценках генсекретаря ООН и подтверждающее суверенитет Венесуэлы, недопустимость вмешательства в ее внутренние дела, уважение к ее конституции, это то, чего добивается делегация США".

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