Алматинские спасатели помогли заблудившемуся в горах парню

Группа молодых людей оправилась в ущелье с утра с ночевкой.

26 января в 19:24 на номер "109" в Службу спасения города Алматы позвонила женщина и сообщила, что ее сын Андрей потерялся в ущелье Кимасар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу службы спасения города Алматы.

Экипаж спасателей выехал на поиски по указанной геолокации его местонахождения, которую он успел отправить своему другу до того, как разредился его мобильный телефон.

Группа молодых людей оправилась в ущелье с утра с ночевкой. Вечером Андрей решил вернуться самостоятельно в город, но во время спуска в сторону ВСК "Медеу" заблудился.

Прибывшие спасатели по имеющейся геолокации его не обнаружили. Поиски были затруднены стаей шакалов, которые были рядом от указанного его местонахождения. Из-за угрозы возможного нападения стаи, Андрей ушел на безопасное расстояние и развел костер для ориентира.

Группа спасателей в составе шести человек поднялась выше, около двух километров, встретилась с Андреем и его друзьями, которые спустились к нему из лагеря. Он был в безопасности, в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели спустились с ним с горы до ожидавших его родственников. Поисково-спасательная операция завершилась успешно в 00:10 ч. 27 января.

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