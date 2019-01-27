Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинские спасатели помогли заблудившемуся в горах парню

Группа молодых людей оправилась в ущелье с утра с ночевкой.

Фото : almatyregion-tour.kz27 января 2019, 00:51

26 января в 19:24 на номер "109" в Службу спасения города Алматы позвонила женщина и сообщила, что ее сын Андрей потерялся в ущелье Кимасар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу службы спасения города Алматы.

Экипаж спасателей выехал на поиски по указанной геолокации его местонахождения, которую он успел отправить своему другу до того, как разредился его мобильный телефон.

Группа молодых людей оправилась в ущелье с утра с ночевкой. Вечером Андрей решил вернуться самостоятельно в город, но во время спуска в сторону ВСК "Медеу" заблудился.

Прибывшие спасатели по имеющейся геолокации его не обнаружили. Поиски были затруднены стаей шакалов, которые были рядом от указанного его местонахождения. Из-за угрозы возможного нападения стаи, Андрей ушел на безопасное расстояние и развел костер для ориентира.

Группа спасателей в составе шести человек поднялась выше, около двух километров, встретилась с Андреем и его друзьями, которые спустились к нему из лагеря. Он был в безопасности, в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели спустились с ним с горы до ожидавших его родственников. Поисково-спасательная операция завершилась успешно в 00:10 ч. 27 января.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты