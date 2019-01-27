The Telegraph принесла извинения Меланье Трамп за искажение фактов о ней

Издание выразило готовность компенсировать первой леди США репутационный ущерб.

Газета The Daily Telegraph извинилась перед супругой президента США Дональда Трампа Меланьей за искажение ряда эпизодов ее биографии. Публикация, в которой издание приносит официальные извинения первой леди США и выражает готовность компенсировать причиненный ей репутационный ущерб, появилась в субботнем выпуске газеты, сообщает ТАСС.

"Без каких-либо оговорок приносим извинения первой леди и ее семье за любые неудобства, вызванные публикацией данных утверждений. В знак нашего сожаления мы согласились выплатить госпоже Трамп существенную компенсацию за причиненный ущерб, а также покрыть ее расходы на юристов", - говорится в опубликованной заметке.

19 января еженедельный журнал-приложение к газете опубликовал статью под названием "Загадка Меланьи", в которой по признанию руководства издания, был допущен ряд фактических ошибок. Среди прочего, в материале утверждалось, что будущая супруга президента США была вынуждена бросить учебу в Люблянском университете, не сдав один из экзаменов. Теперь издание пишет, что это не так, и в действительности она покинула университет по собственному решению, чтобы делать карьеру в модельном бизнесе. Газета также опровергла ранее сделанные утверждения о том, что своим успехом в качестве модели Меланья обязана Трампу, до встречи с которым ее дела шли плохо.

Газета извинилась за утверждения о "пугающем, стремящемся все контролировать" характере Фреда Трампа - отца нынешнего хозяина Белого дома. Кроме того, The Telegraph признала, что перепутала год знакомства Дональда Трампа и его будущей супруги, указав 1996-й вместо 1998-го, и что Меланья Трамп на самом деле не плакала в тот день, когда ее муж победил на президентских выборах.

На своих страницах в социальных сетях первая леди США периодически обращает внимание на различные неточности в посвященных ей и ее семье публикациях в СМИ.

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