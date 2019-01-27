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Дмитрий Рейхерд выиграл бронзу Этапа Кубка мира по фристайлу могулу

Он единственный из казахстанцев дошел до главного финала.

Фото : Википедия27 января 2019, 02:05

Этап Кубка мира по фристайлу-могулу в канадском Тремблане завершился для казахстанцев на мажорной ноте, передает Zakon.kz.

По итогам квалификации в индивидуальном могуле сразу трое казахстанцев прошли в финал-1: Юлия Галышева, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Но в финале-1 Галышева и Колмаков допустили досадные ошибки и упали после выполнения прыжка на нижнем трамплине, из-за чего оказались последними из 16-ти финалистов. Зато в самый главный финал-2 сумел отобраться Дмитрий Рейхерд.

В самом главном финале-2 Рейхерд прошел бугристую трассу аккуратно, тщательно выполнил прыжки на обоих трамплинах и получил 83.42 балла. Лучше казахстанца, по мнению судей, выполнил свою попытку японец Икума Хоришима ( 85.02 баллов, 2 место) и лидер Кубка мира олимпийский чемпион и хозяин трассы Майкл Кинсбери (86.73 балла). Таким образом, казахстанец везет домой бронзу этапа.

Впереди у могулистов чемпионат мира.

Альберт Ахметов


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