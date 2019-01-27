Работу Бэнкси выпилили из двери и украли

Рисунок - силуэт скорбящей девушки - появился на двери "Батаклана" летом 2018 года.

Работу знаменитого уличного художника Бэнкси, сделанную в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан", украли неизвестные, сообщает РИА Новости.

"Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси - олицетворение погружения в мысли - принадлежавшая всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, была украдена", - написано в официальном аккаунте концертной площадки в сети Facebook.

Рисунок - силуэт скорбящей, опустившей глаза и чем-то похожей на монахиню девушки, голова которой покрыта не то капюшоном, не то накидкой - появился на двери "Батаклана" летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил в своем аккаунте в сети Instagram.

Команда "Батаклана" отмечает, что Бэнкси сделал рисунок именно на этой двери "по одной причине: это его выбор как городского художника, его порыв почтить память и поддержать".

"Суть городского искусства заключается в том, чтобы дать произведению искусства жизнь в определенной среде, и мы убеждены, что эта работа имела смысл только здесь, поэтому мы хотели оставить ее свободной, на улице, доступной для всех", - подчеркивают сотрудники зала.

По информации французских СМИ, полиция прибыла к концертному залу ранним утром субботы после срабатывания сигнализации. Стражи порядка не зафиксировали вторжения на территорию "Батаклана", однако констатировали, что работа Бэнкси выпилена и украдена. Согласно сообщениям прессы, опрошенный полицией свидетель рассказал, что видел неподалеку от двери небольшой грузовой автомобиль.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа - предположительно, из четырех человек, один из которых в розыске - атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!