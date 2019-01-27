Подарки костанайских госслужащих продают на аукционе

Торги проходят на веб-портале, автоматически, в режиме онлайн.

Восемь подарков сдали государственные служащие Костанайской области по итогам прошлого года в Департамент госимущества и приватизации, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Общая стоимость полученных в дар предметов составляет девяносто тысяч тенге.

Государственный аудитор Наталья Жилякова, после новогодних праздников получила неожиданный подарок. Её счёт мобильного телефона был пополнен на три тысячи тенге. Деньги госслужащая решила вернуть.

- С утра поставила в известность уполномоченного по этике ревизионной комиссии, своего начальника отдела и данные средства были возвращены мной в доход бюджета, - рассказала госаудитор Наталья Жилякова.

А это подарки, на 90 тысяч тенге, которые госслужащие сдали в 2018 году. Часть даров: кофеварка, электрический чайник, парфюмерный набор, белое вино и сувенирная тарелка продана с аукциона. Вырученные деньги ушли в доход государства.

- Метод торгов на понижение цены был. Мы продали на общую сумму 30 тысяч тенге - восемь подарков. Сами торги проходят на веб-портале, автоматически, в режиме онлайн, - сообщил руководитель Департамента государственного имущества и приватизации Айбек Галымжанов.

На сдачу полученных подарков у госслужащих семь дней. Опоздание грозит наказанием: от увольнения до заведения уголовного дела. В качестве альтернативы, населению предлагают иной способ благодарности.

- Если гражданам хочется за профессиональное исполнение обязанностей отблагодарить госслужащего, то они могут в устной или письменной форме, например, написать благодарственное письмо на имя руководителя данного госслужащего, - отметил уполномоченный по этике акимата Костанайской области Кайрат Сюндиков.

Во всех госорганах региона появились памятки о запрете принятия подарков сотрудниками. Отдельными пунктами в них прописаны законные способы благодарности.

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