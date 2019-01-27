Мадуро заявил о победе Венесуэлы на заседании Совбеза ООН

По итогам почти пяти часов заседания Совбез не пришел к какому-либо решению или выводу.

Венесуэла победила в совбезе ООН в субботу, свидетельство тому - покинувший зал раньше окончания заседания госсекретарь США Майк Помпео, считает президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет Безопасности ООН собрался в выходной день, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. По итогам почти пяти часов заседания Совбез не пришел к какому-либо решению или выводу.

"Прошу громкие аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео ушел с заседания", - сказал он на встрече с молодежью, которая транслировалась в Twitter.

Мадуро обратил внимание на тот факт, что Помпео покинул зал раньше окончания встречи. "Майк Помпео ушел с заседания", - сказал Мадуро.

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