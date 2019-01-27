Задержание вора-рецидивиста сняли на видео в Актау

Он был доставлен в следственный изолятор.

Фото : кадр из видео

В Сети появился ролик с задержанием мужчины в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада". По данным пресс-службы областного департамента полиции, задержанный является вором-рецидивистом, который неоднократно совершал карманные кражи. Полицейские проводили наблюдение за вором-рецидивистом в течение месяца. - Он был задержан и доставлен в следственный изолятор. Проводится досудебное расследование, - отметили в полиции. Присутствует ненормативная лексика!

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