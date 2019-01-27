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Задержание вора-рецидивиста сняли на видео в Актау

Он был доставлен в следственный изолятор.

Фото : кадр из видео27 января 2019, 06:44

В Сети появился ролик с задержанием мужчины в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

По данным пресс-службы областного департамента полиции, задержанный является вором-рецидивистом, который неоднократно совершал карманные кражи.

Полицейские проводили наблюдение за вором-рецидивистом в течение месяца.

- Он был задержан и доставлен в следственный изолятор. Проводится досудебное расследование, - отметили в полиции.

Присутствует ненормативная лексика!


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