Заинтересован в поединке - Тренер "Канело" о третьем бое с Головкиным

4 мая Альварес встретится с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Тренер мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (51-2-1, 34 КО) Эдди Рейносо в беседе с Los Angeles Times заявил, что его боксер хочет в сентябре провести третий бой против казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

4 мая Альварес, владеющий титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super), встретится с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35-2, 29 КО).

"Дэниэл Джейкобс - тяжелый бой. Затем - Головкин", - сказал Рейносо журналисту Лэнсу Пагмайеру во время тренировки.

"После этого боя он очень заинтересован в том, чтобы провести поединок против Головкина", - добавил наставник Альвареса после тренировки.

Ранее в интервью мексиканской газете La Afición Рейоносо заявил о планах Альвареса встретиться с чемпионом WBO после победы над Джейкобсом и стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас титулом WBO владеет американец Деметриус Андраде (27-0, 17 КО), которого обязали встретиться с экс-чемпионом Билли Джо Сондерсом (27-0, 13 КО) из Великобритании.

В сентябре 2017 года первый бой Головкин - Альварес на арене T-Mobile в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя 12 месяцев на этой же площадке мексиканец победил решением большинства судей.

Поражение от Альвареса стало для Головкина первым в карьере. Казахстанец потерял все титулы и пока не выходил на ринг.

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