Видео крушения бомбардировщика в Мурманской области появилось в сети
Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.
Фото : кадр из видео27 января 2019, 07:33
Очевидец катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области поделился видеозаписью происшествия, сообщает Lenta.ru.
На кадрах видно, как при приземлении самолет разломился пополам и загорелся.
Ту-22М3 разбился около 16:40 по времени Астаны, когда заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертый в тяжелом состоянии эвакуирован в Москву.
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