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Видео крушения бомбардировщика в Мурманской области появилось в сети

Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.

Фото : кадр из видео27 января 2019, 07:33

Очевидец катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области поделился видеозаписью происшествия, сообщает Lenta.ru.

На кадрах видно, как при приземлении самолет разломился пополам и загорелся.

Ту-22М3 разбился около 16:40 по времени Астаны, когда заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертый в тяжелом состоянии эвакуирован в Москву.


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