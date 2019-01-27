Видео крушения бомбардировщика в Мурманской области появилось в сети

Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.

Очевидец катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области поделился видеозаписью происшествия, сообщает Lenta.ru.

На кадрах видно, как при приземлении самолет разломился пополам и загорелся.

Ту-22М3 разбился около 16:40 по времени Астаны, когда заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертый в тяжелом состоянии эвакуирован в Москву.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!