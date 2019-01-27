Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших при торнадо в Турции - МИД РК

В аэропорту Анталии в Турции перевернулся автобус и микроавтобус с пассажирами из-за сильного торнадо.

Граждан Казахстана нет среди погибших и пострадавших при торнадо в Анталии, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"По имеющейся на данный момент информации среди погибших и пострадавших казахстанцев нет. В консульство никто с жалобами не обращался. Наши дипломаты держат связь с официальными органами", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

В аэропорту Анталии в Турции перевернулся автобус и микроавтобус с пассажирами из-за сильного торнадо. Также был причинен ущерб двум самолетам и вертолету. Пострадали 12 человек, они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, аэропорт сейчас работает в штатном режиме.

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