Единственный эффективный способ защиты от кори - вакцинация

Среди населения города проводится ряд профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Корь - острое инфекционное заболевание. Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова ответила на вопросы по эпидемиологической ситуации заболеваемости корью по городу Алматы в интервью МИА Казинформ.

По ее словам, в настоящее время уровень заболеваемости корью в городе составляет 0,9 на 100 тысяч населения, без превышения порогового уровня заболеваемости. На сегодня корь регистрируется во всех восьми районах города. Заболеваемость регистрируется преимущественно среди непривитых детей и взрослых с неизвестным прививочным статусом.

Айзат Молдагасимова отметила, что вспышка связана с завозом инфекции из стран Европы.

"В странах Европейского региона с прошлого года регистрируется осложнение ситуации по заболеваемости корью. На 1 ноября 2018 года в странах Европы зарегистрировано более 70 тысяч случаев кори. В таких странах, как Украина, Сербия, Франция, Италия, Россия, Грузия, Кыргызстан. Рост заболеваемости связывают с низким охватом вакцинацией против кори, и как следствие, снижением иммунной прослойки населения", - сказала она.

По информации руководителя ДООЗ, с начала 2019 года по сегодняшний день зарегистрировано 18 подтвержденных случаев кори. Это три случая среди взрослых с неизвестным прививочным статусом, 15 детей не привитых против кори, в том числе десять детей в возрасте до 1 года, двое детей не привитых по причине отказа родители от профилактических прививок, трое детей, не получивших вакцинацию по медицинским противопоказаниям.

Также она рассказала о единственно эффективном способе защиты от кори - вакцинации.

"В Казахстане плановые прививки проводятся бесплатно дважды, первая в один год и вторая в шесть лет. Как известно, корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, головной болью, катаральными проявлениями верхних дыхательных путей, этапным высыпанием на теле. Сначала они появляются на лице, шее, верхней части груди, затем на туловище и конечности, может быть охриплость голоса, лающий грубый кашель. Вирус кори от больного здоровому человеку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, посредством прямого и непрямого контакта с выделениями из носа или гортани, заражение возможно и после выхода инфицированного из помещения. Больной корью опасен для окружающих за четыре дня до и в течение четырех дней после появления сыпи. Болезнь развивается в течение 7-18 дней после заражения", - объяснила Молдагасимова.

Департамент рекомендует родителям проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку. При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями незамедлительно обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям.

Также среди населения города проводится ряд профилактических и противоэпидемических мероприятий.

"Осуществляется ежедневный мониторинг заболеваемости корью, с установлением круга контактных лиц в очагах. Медработниками поликлиник проводится динамическое медицинское наблюдение за состоянием их здоровья. По эпидемиологическим показаниям привито более 500 человек. В городе имеется достаточный объем безопасной и эффективной вакцины против кори, краснухи и паротита", - заключила Айзат Молдагасимова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!