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Близ Алматы насмерть сбили пожилого мужчину

ДТП, унесшее жизнь человека, произошло в воскресенье по Кульджинскому тракту, не доезжая поселка Гульдала.

Фото : pixabay27 января 2019, 09:42

Автомобиль Audi-100 двигался в северном направлении. В результате ДТП погиб пожилой мужчина, который переходил проезжую часть в неположенном месте, сообщает Sputnik Казахстан.

Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты.

В свою очередь полицейские принимают меры по установлению личности погибшего.


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