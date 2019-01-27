Близ Алматы насмерть сбили пожилого мужчину

ДТП, унесшее жизнь человека, произошло в воскресенье по Кульджинскому тракту, не доезжая поселка Гульдала.

Автомобиль Audi-100 двигался в северном направлении. В результате ДТП погиб пожилой мужчина, который переходил проезжую часть в неположенном месте, сообщает Sputnik Казахстан.

Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты.

В свою очередь полицейские принимают меры по установлению личности погибшего.

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