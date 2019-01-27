На Филиппинах погибли люди при взрыве у церкви

Взорвались две бомбы у церкви на острове Холо.

По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва у католической церкви на Филиппинах, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, взрыв произошел у церкви в южной части страны. Жертвами стали восемь человек, еще семеро получили ранения.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что взорвались две бомбы у церкви на острове Холо.

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