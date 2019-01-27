В ВКО автобус сбил женщину
Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму.
Фото : pixabay27 января 2019, 10:26
В Риддере автобус сбил женщину, она получила тяжелейшие травмы головы, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
25 января около 11.00 на перекрестке улиц Гоголя и Гагарина пассажирский автобус сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу по зебре. По свидетельствам очевидцев, и ей, и поворачивающему на улицу Гоголя автобусу горел зеленый свет светофора. ДТП произошло в самом оживленном районе города.
Согласно оперативной информации городского акимата, пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и перелом тазобедренного сустава. Женщину доставили в риддерскую городскую больницу.
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