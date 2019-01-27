Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов

Выяснилось, что после такой публикации в соцсетях можно вообще никуда не улететь.

Технические специалисты предупредили об опасности публикации в Сети фотоснимков посадочных талонов. Сообщается, что указанными на документах данными могут воспользоваться хакеры, передает Life.

Дело в том, что на талонах указано уникальное сочетание букв и цифр, с помощью которого взломщики могут получить доступ к PNR - пассажирской записи.

В ней хранится вся нужная информация о рейсе, и хакерам будет легко её изменить, указав другие места в салоне и персональные данные, а также просто аннулировать билет.

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