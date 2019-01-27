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38 предопухолевых состояний выявили у женщин в Мангистау за полдня

Получить консультацию и пройти бесплатное обследование у специалистов изъявили желание 397 жительниц области.

Фото : pixabay27 января 2019, 11:43

В Мангистауском областном онкологическом диспансере 26 января прошел День открытых дверей для женского населения региона. За пять часов бесплатного обследования врачи-онкологи выявили 38 предопухолевых состояний и два случая подозрения на рак. Всего осмотрено 397 пациенток, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

День открытых дверей проводился диспансером совместно со специалистами первичной медико-санитарной помощи в рамках Недели профилактики рака шейки матки. Получить консультацию и пройти бесплатное обследование у специалистов изъявили желание 397 жительниц области.

Женщины посетили онкогинеколога, прошли осмотр молочных желез, сдали анализы на цитологию, получили консультацию у врачей-онкологов и маммологов.

- Неонкологические заболевания выявлены у 42 женщин, 38 жительницам было диагностировано предопухолевое состояние, у двух женщин есть подозрение на рак, цитологическое исследование проведено 164 женщинам, - прокомментировали в диспансере.


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