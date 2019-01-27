Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен

В воскресенье американский боец победил россиянина нокаутом в первом раунде

Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер назвал россиянина Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории. Об этом спортсмен заявил в ринге после боя с Емельяненко, передает ТАСС.

В воскресенье Бейдер победил Емельяненко в финале Гран- при Bellator в тяжелом весе. Американский боец нокаутировал россиянина на 35-й секунде поединка.

"Для меня было большой честью драться с таким соперником, - сказал Бейдер. - Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. В итоге удалось от всего абстрагироваться".

"Я понял, что хорошо попал по нему, после чего пошел за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере. Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса", - добавил он.

Для Емельяненко, которому в сентябре исполнилось 42 года, этот бой стал 45-м в смешанных единоборствах, на его счету 38 побед (29 - досрочно) и шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету 35-летнего Бейдера 27 побед и пять поражений в ММА.

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