Автобус с полусотней иностранцев застрял на трассе в СКО

Сотрудники местной полицейской службы оказали помощь в морозные дни.

24 января серьезная поломка пассажирского автобуса "VAN HOOL", следовавшего из Туркестанской области в город Екатеринбург, вынудила водителя сделать остановку на подъёме в Рабочий посёлок Петропавловска. В салоне находилось 54 легко одетых пассажиров - граждан Республики Таджикистан и Узбекистан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции СКО.

Автопатруль батальона патрульной полиции заметил сломанный автобус и помог найти водителю мастера станции техобслуживания, объехать магазины запчастей.

"Пассажиры были препровождены в съемный дом, где они в тепле дожидались окончания ремонта. Днем и ночью три автопатруля посменно дежурили у автобуса, обеспечивая его сохранность. На следующий день отремонтированное транспортное средство смогло продолжить свой маршрут", - сообщили в полиции.

На следующую ночь, 25 января, около 22:30 случилась поломка топливной системы у автобуса "Scania", перевозившего 15 пассажиров, восемь из которых несовершеннолетние.

"Услышав о поломке автопатрули батальона патрульной полиции Аккайынского и Тайыншинского районов организовали круглосуточное дежурство, сообщили владельцу автобуса о поломке, эвакуировали детей в райцентр Тайынша. При помощи исполнительной власти Тайыншинского района пассажиров разместили в местной гостинице, после ремонта автобуса пассажиры смогли продолжить путь", - добавили в ДП.

В области в связи с понижением температуры воздуха все автопатрули ориентированы на круглосуточный мониторинг и опрос водителей о ситуации на загородных трассах и в случае возникновения ЧС - нацелены на оказание помощи. Полицейские напоминают: прежде чем, выехать на дальние расстояния необходимо не только убедиться в полной исправности транспортного средства и заправить полный бензобак, но также обязательно иметь с собой запасное колесо, домкрат, тросы, аптечку, теплые вещи и заряженный сотовый телефон.

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