Капитан "Астаны" попал в десятку сильнейших на "Гонке великой океанской дороги"

Судьба гонки была решена в спринте, в котором победу одержал чемпион Италии Элиа Вивиани. Луис Леон Санчес замкнул десятку сильнейших, заняв в гонке 10-е место.

Команда "Астана" провела очень красивую и яркую гонку сегодня на "Кэйдел Эванс Грэйт Оушн Роуд Рэйс" (164 км), однодневной гонке Мирового Тура в Джелонге, Австралия, сообщает Sports.kz.

Лауренс Де Вриз оказавшись участником отрыва дня вместе с двумя представителями национальной сборной Австралии, стал самым активным гонщиком в лидирующей группе, выиграв 3 горных спринта Чалламбра и общий зачет гонки в горной классификации.

Примерно за 40 км до финиша после очередного прохождения подъема Чалламбра Лауренс Де Вриз уехал в сольный отрыв, лидируя в гонке вплоть до того момента, как за 25 км до финиша его догнал товарищ по команде "Астана" Давиде Баллерини, ранее атаковавший из пелотона.

Позднее, уже Баллерини возглавил гонку, в одиночку сражаясь против пелотона, который настиг его на заключительных 9 км дистанции.

В финале, капитан "Астаны" Луис Леон Санчес предпринял несколько попыток атаковать, но убежать из основной группы не получилось ни у него, ни у других гонщиков, также искавших счастье в атаках. В итоге, судьба гонки была решена в спринте, в котором победу одержал чемпион Италии Элиа Вивиани. Луис Леон Санчес замкнул десятку сильнейших, заняв в гонке 10-е место.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!