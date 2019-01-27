Казахстанка одержала пятую победу нокаутом в профи

Ее соперницей стала 26-летняя мексиканка Вероника Вальтиерра.

В Тихуане (Мексика) в спорткомплексе Auditorio Municipal прошел бой с участием казахстанской боксерши Аиды Сатыбалдиновой (4-1-1, 2 КО), сообщает Sports.kz.

Ее соперницей стала 26-летняя мексиканка Вероника Вальтиерра. Бой завершился победой Сатыбалдиновой нокаутом во втором раунде. Таким образом, "Леди Спарта" - так еще называют Аиду - одержала пятую победу на профи-ринге.

Отметим, что Сатыбалдинова и Вальтиерра уже встречались на ринге в прошлом году: бой в сентябре также закончился досрочной победой Аиды - техническим нокаутом во втором раунде. Ко второму поединку Аида готовилась под руководством известного тренера Фредди Роуча.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!