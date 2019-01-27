Казахстанских женщин в религии привлекает духовное совершенствование

Также они приходят к вере за защитой и ответами на сложные вопросы.

Казахстанские женщины и девушки романтизируют приход к вере, считая, что она позволит им духовно самосовершенствоваться и обрести гармонию. Также значительная часть респонденток ищут в религии защиты и ответов на сложные вопросы, сообщает Zakon.kz.

Менее всего представительницы прекрасной половины указали в экспертных опросах, что пришли в веру потому, что это модно или потому, что ищут социальной справедливости. Эти данные приведены ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана», который провел гендерное исследование «Статус девочек, девушек и женщин в религиозных конфессиях Казахстана» при поддержке фонда им. Ф. Эберта в Казахстане.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов из Карагандинской, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, а также из городов Астаны и Алматы.

Одним из основных вопросов исследования был - «Каковы основные механизмы рекрутинга казахстанских девушек и женщин в религиозные объединения Казахстана?». Как выяснилось, большинство (67,9%) опрошенных женщин и девушек считают, что религия – это вера, 56,1% считают, что это связь человека с Богом и 30% женщин уверены, что религия – это духовные поиски человека.

Меньше всего понятие религия ассоциируется у опрошенных женщин с наукой – 4,3% и определенными правилами поведения – 8,8%, а также с морально-нравственными установками человека – 13,5%.

На основании этих ответов сделан вывод, что опрошенные казахстанские женщины и девушки достаточно упрощенно определяют для себя религию, рассматривая ее как способ морально-духовного поиска Бога и религия для них никак не связана с правилами поведения, системой ценностей и установок.

60,7% опрошенных относят себя к активно верующим, т.е. к тем, кто регулярно посещает религиозные учреждения и соблюдает религиозные правила. 27,1% женщин указали, что считают себя верующими, но в религиозной жизни практически не участвуют, ограничиваясь праздниками и некоторыми обрядами. 5,3% указали, что верят во Всевышнего, но не относят себя ни к какому религиозному течению. Наименьшее количество опрошенных указали, что считают себя неверующими, атеистками и противницами религии – 0,3%, равнодушны к религии - 1% респонденток. Те, кто в религиозной жизни не участвует, но при этом уважает религиозные чувства других составили 1,3%.

Большинство опрошенных женщин и девушек – 59% указали, что в религии их привлекает возможность духовного совершенствования и обретения гармонии, 35,8% - ощущение защищенности и 31,4% - получение ответов на самые сложные вопросы. Менее всего – 1,9% указали, что пришли в веру потому, что это модно и 9,5% потому, что ищут социальной справедливости.

47% информанток относят себя к исламу (суннизм ханафитского масхаба), 19,7% - к православию, 15, 1% - к протестантизму. Менее всего опрошенные идентифицируют себя с атеизмом – 0,1%, агностицизмом – 0,7%, иудаизмом 1,5%.

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