В Актау Toyota вылетела с дороги и приземлилась на капоте Lada Granta

Пострадал водитель Toyota Camry 50. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы.

Дорожный инцидент произошел 27 января примерно в 06:00 часов напротив PR Wellness club в 9А микрорайоне, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, двигавшийся по автодороге Toyota Camry 50 вылетел с проезжей части и залетел на капот стоящей на парковке Lada Granta.

По информации дорожной полиции, по данному факту работает дознаватель. Водителя Toyota могут привлечь к ответственности.

В результате ДТП, как сообщили на станции Скорой помощи, пострадал водитель Toyota Camry 50. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

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