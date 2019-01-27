Скончался основатель газеты "Ак Жайык"
Абдильда Мукашев умер на 59-м году жизни после тяжёлой болезни.
Фото : azh.kz27 января 2019, 14:52
Скончался основатель и руководитель газеты "Ак Жайык" Мукашев Абдильда Рахмеджанович, передает Zakon.kz со ссылкой на издание.
По информации издания Абдильда Мукашев умер на 59-м году жизни после тяжёлой болезни. Похороны состоятся 29 января, прощание с покойным и жаназа - в 9 утра в офисе ТОО "АК Жайык" по адресу г. Атырау, ул. Жарбосынова, 5. После похорон, қарасы - в ресторане "Родем" по адресу проспект Бейбарыс, 215А.
Еженедельная газета "Ак Жайык" издается в Атырау с марта 1991 года.
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