Тело молодой женщины обнаружили в пригороде Атырау
На вид женщине 25-30 лет.
Фото : pixabay27 января 2019, 15:10
Тело молодой женщины обнаружили в пригороде Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
- 26 января в микрорайоне Жулдыз был обнаружен труп женщины азиатской национальности, примерно 25-30 лет, рост 160-165 см, волосы волнистые темно- каштановые, до плеч, - рассказали в Департаменте полиции Атырауской области.
Женщина была одета в кофту синего цвета с узорами бренда "ZARGA", леггинсы черного цвета.
- Всем, кто располагает дополнительной информацией, просим сообщить в полицию по номеру 102, - обратились к жителям города Атырау полицейские.
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