На вид женщине 25-30 лет.

Тело молодой женщины обнаружили в пригороде Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

- 26 января в микрорайоне Жулдыз был обнаружен труп женщины азиатской национальности, примерно 25-30 лет, рост 160-165 см, волосы волнистые темно- каштановые, до плеч, - рассказали в Департаменте полиции Атырауской области.

Женщина была одета в кофту синего цвета с узорами бренда "ZARGA", леггинсы черного цвета.

- Всем, кто располагает дополнительной информацией, просим сообщить в полицию по номеру 102, - обратились к жителям города Атырау полицейские.

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