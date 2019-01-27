Как французы относятся к политике Макрона

Большинство требует, чтобы Макрон "изменил свое отношение к обеспокоенности французов",

Большинство французов выразили мнение, что президент страны Эммануэль Макрон не изменил свой политический курс, несмотря на проходящие в стране акции протеста "желтых жилетов", свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ifop для газеты Journal du Dimanche, передает РИА Новости.

Опрос проводился 24-25 января, в нем участвовали 1008 респондентов старше 18 лет. Погрешность при таких данных составляет от 1,4 до 3,1 пункта.



Согласно данным опроса, 66% респондентов считают, что Макрон не изменил свою политику, несмотря на требования протестующих. Среди них 77% - сторонники партии "Непокоренная Франция" и 79% поддерживают партию "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт"). В свою очередь, сторонники партии "Вперед, республика" выразили мнение, что глава страны изменил свой курс на фоне проходящих в стране акций.

Вместе с тем большинство французов (85%) требуют, чтобы Макрон "изменил свое отношение к обеспокоенности французов", а 80% хотят, чтобы изменил "способы общения с ними".

Как следует из результатов опроса, 78% респондентов считают, что глава страны должен изменить свою "политическую, экономическую и социальную политику", при этом 73% опрошенных выступили за то, чтобы Макрон изменил "способы исполнения полномочий президента".

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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