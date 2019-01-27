В Петропавловске почтили память воинов 314-й дивизии, сражавшихся за Ленинград

Сотни петропавловцев пришли к памятнику, чтобы почтить память погибших.

В Петропавловске ветераны Великой Отечественной войны, представители посольства Российской Федерации в Республике Казахстан и общественность города в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда возложили венки к памятнику 314-й стрелковой дивизии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Именно здесь, на североказахстанской земле, формировалась легендарная 314-я стрелковая дивизия, которая стала главной силой, сломившей попытку фашистов захватить город на Неве. У вас есть замечательный мемориал воинам этой дивизии. За ним городские власти, акимат, жители города ухаживают, содержат в надлежащем порядке, обустраивают. И конечно же, 27 января, в день снятия блокады, мы пришли сюда, чтобы почтить память героев", — отметил советник посольства России в Казахстане, руководитель представительства Россотрудничества, директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.

На торжественном мероприятии было отмечено, что в июле-августе 1941 года в Петропавловске была сформирована 314-я стрелковая дивизия с численностью личного состава 10 тысяч 930 человек. Дивизия на 75 процентов сформировалась из жителей Северо-Казахстанской области, кроме того, в нее вошли жители Кокчетавской и Павлодарской областей.

В конце августа дивизия вошла в состав 52-й Армии Ленинградского фронта и заняла оборону на реке Свирь в районе Лодейного Поля. В сентябре 1941 года воины 314-й стрелковой дивизии вступили в смертельную схватку с финскими войсками на рубеже реки Свирь и остановили врага. Так план прорыва навстречу немцам, которые двигались с запада, потерпел полный провал. Ленинград был спасен от второго кольца блокады. Вклад дивизии в оборону Ленинграда был огромен.

В конце сентября 1942 года соединение было передислоцировано на Волховский фронт, где в составе 2-й ударной армии дивизия приняла участие в Синявинской наступательной операции, нанося контрудары с целью деблокады окруженных в районе Синявино соединений армии. Затем дивизия продолжала действовать на внешнем фронте Ленинградской блокады.

За взятие хорошо укрепленного города Кингисепп ей было присвоено наименование "Кингесеппской" и объявлена благодарность. В конце 1944 года дивизия была переброшена в Польшу и принимала участие в Висло-Одерской операции. За освобождение крупного промышленного центра Польши — Домбровского угольного бассейна — дивизия была награждена орденом Кутузова 2 степени.

В марте 1945 года дивизия принимала участие в разгроме Оппельнской группировки немцев. За эту операцию все ее полки были награждены орденом Александра Невского. Победу бойцы встретили в Чехословакии, недалеко от Праги. Вернулись домой лишь 3 тысячи 209 героев…

К сожалению, несколько лет назад на 94 году жизни умер последний солдат из 314-ой стрелковой дивизии.

Сегодня сотни петропавловцев пришли к памятнику 314-й стрелковой дивизии, чтобы почтить память погибших в прорыве блокады Ленинграда и ленинградцев.

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