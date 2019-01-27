Москвичей угостили баурсаками

В дни Великой Отечественной Войны казахская земля снабжала фронт зерном, мукой и хлебом.

В честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда сотрудники Посольства РК в РФ раздали 872 баурсака, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.



Подсчитано, что сельские труженики Казахстана за годы войны поставили стране 5829 тонн хлеба. Спустя 75 лет мы хотим почтить память тех, кто наравне с бойцами фронта трудился на благо Победы. В день снятия блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня, сотрудники Посольства Казахстана в России раздали 872 казахских баурсака как символ сплоченности, достатка и уважения.

В 2018 году подобная акция в честь дня снятия блокады Ленинграда проходила в Санкт-Петербурге. Казахстанцы угощали петербуржцев алматинскими яблоками. Сегодня мы приглашаем москвичей разделить с нами хлеб.

Делить хлеб с близкими – древняя казахская традиция. Кочевой народ всегда был не только гостеприимен, но и щедр. В дни Великой Отечественной Войны мать золотых хлебных полей – казахская земля – снабжала фронт зерном, мукой и хлебом. Оккупированные территории уже не могли поставлять достаточное количество продуктов, и Казахстан стал одним из регионов, на который легла тяжесть решения продовольственной проблемы. Здесь развернулось строительство пищевых предприятий на базе оборудования, вывезенного из оккупированных городов.

Фронтовыми темпами вели жатву северные и южные районы Казахстана. Днем и ночью шел настоящий бой за хлеб. "Каждая норма, каждый пуд хлеба – это снаряд по врагу". "Все силы на помощь фронту" – таков был девиз гвардейцев тыла. Появились первые двухсотники и трехсотники, повышающие выработку продукции на 200-300%, гвардейские, фронтовые звенья и бригады. Только в 1941 году колхозы Казахской ССР сдали в закрома 23 миллиона 745 тысяч пудов зерновых.

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