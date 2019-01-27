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Законодательство РК
17:11 27.01.2019

Принц Филипп извинился перед британкой за то, что сломал ей руку

WetRej WetRej
Ранее сообщалось, что извинения женщине вместо супруга принесла сама Елизавета II.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II Филипп принес письменные извинения Эмме Фейруэзер (Emma Fairweather), которая пострадала в аварии, случившейся по вине принца. Об этом сообщает Daily Mirror.

"Дорогая миссис Фейруэзер, я хочу, чтобы вы знали, как я сожалею в связи с той ролью, которую сыграл в происшествии на перекрестке Бейбингли", — сказано в письме.

Член королевской семьи подписал послание своим именем, без титулов: "Искренне ваш, Филипп". Фейруэзер обратила на это особое внимание: "Меня приятно удивило личное отношение", — отметила она.

Ранее сообщалось, что извинения женщине вместо супруга принесла сама Елизавета II.

18 января Филипп попал в аварию возле поместья Сандрингем в восточной Англии. 97-летний принц выезжал с проселочной дороги на главную, когда в него въехала другая машина. Land Rover Филиппа от удара перевернулся. Врачи осмотрели его и не нашли повода для беспокойства. Водитель и пассажир во втором автомобиле получили незначительные травмы. Их, как и принца, быстро выписали.

Источник: Lenta.ru

Константин Вноровский
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