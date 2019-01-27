В Костанае горел торговый дом

Администрация торгового дома, еще до прибытия пожарных эвакуировала людей из здания.

27 января в 14:40 на пульт "101" ДЧС Костанайской области поступило сообщение о пожаре в торговом доме "Отау Сауда" по улице Победы в городе Костанай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Пожар произошел на цокольном этаже в складском помещений на площади 30 кв.м. Администрация торгового дома, еще до прибытия пожарных эвакуировала из здания 116 человек.

Пожар локализован в 15:26 и ликвидирован в 16:32. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - говорится в сообщении официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

К тушению пожара были привлечены 34 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.

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