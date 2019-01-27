Мадуро призвал страны ЕС отозвать ультиматум

Президент США Дональд Трамп недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и весь остальной мир, отметил также лидер Боливарианской Республики.

Европейские страны должны отказаться от ультиматума с призывом провести новые выборы в Венесуэле в течение восьми дней. Об этом президент Николас Мадуро заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk, обнародованном в воскресенье, сообщает ТАСС.

"Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу. Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны, "нарушает все возможные законы и конституцию". "Я не судья, это суд будет решать, какие шаги должны предприниматься для обеспечения безопасности нашей страны и нашей конституции", - отметил он. Кроме того, Мадуро напомнил, что "в ближайшее время в стране пройдут парламентские выборы", а очередные президентские "выборы состоятся в 2020 году".

Мадуро также заявил, что президент США Дональд Трамп недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и весь остальной мир.

"Он [Дональд Трамп] не тот лидер, который способен справиться с трудностями. Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря на чистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология - он всех недооценивает", - сказал Мадуро.

Мадуро отметил, что открыт к диалогу, но на вопрос корреспондента CNN Turk о возможной встрече с Трампом ответил, что "[подобная встреча] не невозможна, а вряд ли вероятна". Лидер латиноамериканской страны признался, что не был удивлен телефонному звонку президента Турции Тайипа Эрдогана, который поддержал его на фоне событий в Венесуэле. "Нет, для меня это не стало сюрпризом. Господин Эрдоган храбрый человек, который уважает ценности", - подчеркнул Мадуро.

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