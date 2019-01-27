Шатдаун обошелся экономике США в $6 млрд

Принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса.

Стало известно, во сколько обошлась экономике США приостановка работы правительства, сообщает Reuters.

Как отмечается, убытки составили не менее $6 млрд.

Подчеркивается, что несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет до 15 февраля.

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