Шатдаун обошелся экономике США в $6 млрд
Принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса.
Фото : pxhere.com27 января 2019, 19:52
Стало известно, во сколько обошлась экономике США приостановка работы правительства, сообщает Reuters.
Как отмечается, убытки составили не менее $6 млрд.
Подчеркивается, что несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет до 15 февраля.
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