Британия введет военное положение при жестком Brexit

По информации Times, власти беспокоит возможность массовых беспорядков и проблем с поставками продуктов питания и лекарств в случае хаотичного варианта выхода страны из ЕС.

Правительство Великобритании рассматривает возможность того, что в случае массовых волнений при жестком варианте Brexit в стране понадобится ввести военное положение. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Times, передает ТАСС.

Ссылаясь на осведомленные источники в секретариате британского кабинета министров, издание сообщает, что в правительственных структурах сейчас прорабатываются все возможные сценарии на случай, если Соединенное Королевство 29 марта покинет Евросоюз, так и не договорившись с Брюсселем об условиях дальнейшего сотрудничества двух сторон (так называемый жесткий Brexit). Некоторые из вариантов предполагают введение чрезвычайного или даже военного положения в соответствии с принятым в 2004 году законом о чрезвычайных ситуациях.

Оно дает властям возможность объявлять комендантский час, проводить конфискацию имущества, вводить запреты на передвижение, а также применять войска при наличии угрозы жизни, здоровью и безопасности населения, а также для обеспечения бесперебойных поставок воды, продовольствия, энергии и горючего. Принимаемые в подобных ситуациях чрезвычайные меры могут идти вразрез с действующими британскими законами за исключением закона о правах человека.

По словам одного из источников газеты, возможность массовых беспорядков в случае хаотичного варианта Brexit больше всего беспокоит власти, которые опасаются, что в результате волнений могут усугубиться возникающие в случае "жесткого" Brexit проблемы с поставками в Соединенное Королевство продуктов питания и лекарств из Евросоюза.

The Sunday Times также сообщает о том, что на британские военные базы на Кипре, Фолклендских островах и Гибралтаре были направлены дополнительные запасы продовольствия, топлива и боеприпасов на случай проблем с поставками после Brexit.

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