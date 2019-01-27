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"Астана" крупно проиграла "Копенгагену"

Датчане разгромили астанчан со счетом 0:4.

Фото : Football Club Astana27 января 2019, 20:58

Чемпион Казахстана продолжает подготовку к новому сезону. Во втором матче УТС в Дубае (ОАЭ) подопечные Романа Григорчука встретились с датским "Копенгагеном", сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM".

Встреча двух клубов-завсегдатаев еврокубков была очень интересна для многих любителей футбола из Казахстана. Но борьбы зрители особо не увидели. Датчане разгромили астанчан со счетом 0:4.

Первый тайм команды завершили с нулями на табло. Но уже в начале второго тайма, а именно на 48-й минуте, забитым мячом отметился Расмус Фальк – 0:1. Спустя шесть минут счет удвоил экс-нападающий московского "Локомотива" Даме Н'Дойе – 0:2. На 74-й минуте грубой ошибкой защитника столичных воспользовался Пьерос Сотириу – 0:3. Точку в матче на 79-й минуте поставил удар Ахмеда Дахима – 0:4.

Напомним, что в первом матче на сборах "Астана" одержала волевую победу над местным "Аль-Васлом". Следующий поединок сине-желтые проведут 30 января против "Мидтьюлланда".

Отметим, что ранее клуб покинул один из самых дорогостоящих легионеров команды.


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