В ВКО произошло землетрясение

Сведений об ощутимости нет.

27 января 2019 года в 16 час 22 мин 05 сек по времени Астаны (27 января 2019г. в 10 час 22 мин 05 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.



Энергетический класс землетрясения 8.9.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 48.54° с.ш. 81.28° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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