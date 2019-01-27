В ВКО произошло землетрясение
Сведений об ощутимости нет.
Фото : The Open University27 января 2019, 21:17
27 января 2019 года в 16 час 22 мин 05 сек по времени Астаны (27 января 2019г. в 10 час 22 мин 05 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.9.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 48.54° с.ш. 81.28° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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