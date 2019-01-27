Подростков из Талдыкоргана подозревают в серии автоугонов

Все подозреваемые с первых чисел января числились без вести пропавшими.

Полицейскими Талдыкоргана раскрыт ряд автоугонов и краж из автомашин, в совершении которых подозреваются четверо учащихся двух городских колледжей, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Как выяснилось, все четверо с первых чисел января числились без вести пропавшими и были на днях найдены в Шымкенте. Один из них ранее неоднократно уходил из дома и даже имел приводы в полицию за совершение правонарушений.

"Ориентировки на разыскиваемых подростков были разосланы по всему Казахстану, кроме того их объявили в межгосударственный розыск. В итоге, нам удалось установить их местонахождение в городе Шымкент. После приезда в Талдыкорган выяснилось, что несовершеннолетние причастны к ряду преступлений на территории города, а именно к трем кражам автотранспорта и двум угонам автомашин", - сообщили в полиции.

В пресс-службе областной полиции дополнили, что материалы досудебного расследования по инкриминируемым фактам автоугонов и краж уже готовятся к передаче в суд.

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