Взрыв в Гааге: несколько домов разрушены

По данным портала RTL News, в результате происшествия обрушились три дома.

Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов, сообщает ТАСС.

По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l — Redactie District8 (@RedactieD8) 27 января 2019 г.

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