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Взрыв в Гааге: несколько домов разрушены

По данным портала RTL News, в результате происшествия обрушились три дома.

Фото : Twitter27 января 2019, 22:11

Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов, сообщает ТАСС.

По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.


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