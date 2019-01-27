Dronestagram: фотографии, сделанные с дронов

Пятый год подряд сообщество Dronestagram, посвященное аэрофотосъемке, проводит конкурс лучших фотографий, снятых с помощью дронов.

Международный фотоконкурс Drone Photography Competition ежегодно привлекает тысячи участников из разных стран. Своим творчеством и навыками в съемке при помощи беспилотников они показывают нам мир таким, каким мало кому доводится его увидеть.

Первое место получила работа под названием "Голодные бегемоты". Автор снимка запечатлел животных с небольшой высоты во время поездки в Танзанию. На втором месте кадр, сделанный в Центральном Вьетнаме. Изначально целью фотографа была деревня по разведению омаров, но, увидев неподалеку рыбацкую лодку с огромной рыболовной сетью, он нашел свою композицию. Третье место отдали снимку, сделанному на побережье Черного моря в Одессе. Кадр примечателен силуэтами, прогуливающихся по пляжу людей с собаками.

1-е место. "Голодные бегемоты". Автор фото: zekedrone.

2-е место. "Рыболовная сеть". Автор фото: Трунг Фам.

3-е место. "2 человека, 2 собаки и 4 тени". Автор фото: qliebin.

"Ферма омаров". Автор фото: Трунг Фам.

"Морозное утро, Кшечин Вельки, Польша". Автор фото: Dron Expert.

"Камуфляж". Автор фото: macbookboy.

"Не никчемны ли мы перед матерью-землей?". Автор фото: infectedfpv.

"Там, где мутная река встречается с океаном". Автор фото: JGalamba.

"Лагуна-де-Котакотани". Автор фото: Алекс Мимо.

"Пустыня Татакоа". Автор фото: raggafran.

"В соляном поле". Автор фото: Трунг Фам.

"Птицы, Любин, Польша". Автор фото: Dron Expert.

"Климатические беженцы". Автор фото: Флориан Леду.

"Закат". Автор фото: Максим Тарасов.

"3 вулкана". Автор фото: DroneCopters.

"Морские часы". Автор фото: arsovicy.

"Мать с малышом". Автор фото: LukeMaximoBell.

"Забавная семья". Автор фото: raggafran.

"Страна, Германия". Автор фото: photographersWorld.

"Зимняя сказка". Автор фото: AndriusA.

Источник: Cameralabs

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