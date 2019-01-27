Есть и не толстеть: Ученые нашли гены, отвечающие за худобу

Ученые выяснили, что так называемая наследуемость худобы встречается почти с той же частотой, что и наследуемость ожирения.

Почему одни люди не набирают вес, питаясь калорийными продуктами, а другие боятся даже понюхать желанную шоколадку или гамбургер? Очевидно, что в обоих случаях речь идет об особенностях метаболизма. Но чем они обусловлены? Ученые уверены, что разгадка кроется в генах, сообщает nauka.vesti.ru.

Ранее они обнаружили ген, а точнее, варианты особого гена, заставляющие людей полнеть. Теперь же исследователи открыли "обратный" генетический фактор, позволяющий некоторым счастливчикам оставаться худыми, вне зависимости от питания и образа жизни.

Команда из Кембриджского университета в ходе новой работы сравнивала образцы ДНК около 14 тысяч человек. Из них 10400 участников имели нормальный вес, 2000 человек страдали ожирением и еще 1600 человек были худыми (индекс массы их тела был менее 18, что считается дефицитом). При этом отмечается, что люди из последней группы не имели каких-либо расстройств пищевого поведения и заболеваний, способных вызвать худобу, не делали операций или процедур для снижения веса.

Помимо анализа ДНК специалисты также проанализировали анкеты добровольцев, в которых те отвечали на вопросы об общем состоянии здоровья, образе жизни, пищевых привычках и так далее.

Напомним, что молекулы ДНК выстраиваются из "строительных блоков", нуклеотидов, образующих пары: аденин с тимином, цитозин с гуанином. Строками этих пар прописывается генетический код человека. Но если возникает какая-либо ошибка в "правописании", это влечет последствия – порой незначительные, а порой драматичные. Это касается, в том числе, и набора веса.

В результате команда обнаружила несколько уже известных генетических "ошибок", связанных с предрасположенностью к ожирению. Но также исследователи отыскали новые области генома (локусы), связанные с тяжелыми формами этого недуга и, напротив, с худобой.

Как и предполагалось, результаты ДНК-тестов показали, что у людей с ожирением наблюдался больший генетический риск развития этого заболевания (больше соответствующих генов и их вариантов). У худых же участников, напротив, генетический риск ожирения был снижен из-за отсутствия "генов ожирения" и присутствия "генов худобы". Это, судя по всему, и есть генетическая формула стройности.

Кстати, ученые также выяснили, что так называемая наследуемость худобы встречается почти с той же частотой, что и наследуемость ожирения (28% и 32% случаев соответственно).

"Это исследование показывает, что здоровые худые люди таковы, потому что имеют меньшее количество генов, которые увеличивают шансы на избыточный вес, а не потому что "морально превосходят" [по силе воли] других. Легко критиковать людей за их вес, но наука показывает, что все гораздо сложнее. Мы меньше контролируем свой вес, чем можно представить", – отмечает ведущий автор работы профессор Садаф Фаруки (Sadaf Farooqi).

Следующим шагом ученых будет определение конкретных "генов худобы" в обозначенных участках генома. Ожидается, что изучение работы этих генов поможет создать новые стратегии лечения ожирения, которое, напомним, уже достигло масштабов эпидемии.

Также специалисты напоминают, что ожирение автоматически повышает риск развития множества опасных заболеваний – от сахарного диабета до нарушений работы сердца. Поэтому пациентам с лишним весом важно помнить о правильном питании и физических нагрузках. Здоровый образ жизни, конечно, не перепишет генетический код, но зато поможет улучшить общее состояние здоровья.

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