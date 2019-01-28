Мадуро обвинил США в подготовке вторжения

Глава Боливарианской Республики добавил, что американские власти также не оставили попытки совершить государственный переворот в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что администрация США готовит вторжение в Венесуэлу, сообщает ТАСС.

"Сегодня США планируют вторжение в Венесуэлу. Американская империя утвердила план вторжения в Венесуэлу с помощью троянских коней и представителей правых сил, которые являются предателями", - сказал венесуэльский лидер во время выступления перед национальными вооруженными силами, которое транслировалось в Twitter.

Глава Боливарианской Республики добавил, что американские власти также не оставили попытки совершить государственный переворот в Венесуэле. "Империя [США] решила совершить переворот с помощью пятой колонны, которая есть на нашей территории", - подчеркнул Мадуро.

Он также заявил, что с помощью успешной дипломатии его страна преподала урок США в их попытке осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике.

"Благодаря дипломатическим победам, достигнутым на полях заседания Совета Безопасности ООН, Венесуэла преподала большой урок высокомерию правительства Соединенных Штатов, которые пытались осуществить государственный переворот в нашей стране", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы также поблагодарил Россию и Китай за поддержку. "В Совете Безопасности мы одержали великую победу при поддержке России, Китая и других", - добавил он.

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