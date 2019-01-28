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Головкин может лишиться еще одного соперника

Хайме Мунгия заявил о намерении подраться с чемпионом WBO в среднем весе Деметриусом Андраде.

Фото : Los Angeles Times28 января 2019, 01:16

Список потенциальных соперников казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) продолжает стремительно редеть, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия (32-0, 26 КО) заявил о намерении подраться с чемпионом WBO в среднем весе Деметриусом Андраде (27-0, 17 КО). Впрочем, также мексиканец подчеркнул, что пока не спешит покидать 154-фунтовый дивизион.

— Нет никаких проблем для меня, чтобы сделать вес. Я хочу провести еще несколько боев в 154 фунтах, а затем подняться в 160. Андраде? Да, конечно. Я принимаю этот вызов, — заявил Мунгия.


Ранее WBO санкционировала бой Деметриуса Андраде с британцем Билли Джо Сондерсом (27-0, 13 КО). Сразу двух возможных оппонентов на предстоящий бой Головкин лишился после официального анонса поединка 4 мая Сауль Альварес (51-1-2, 34 КО) — Дэниэл Джейкобс (35-2, 29 КО).


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