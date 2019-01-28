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В Сети появилось видео нападения леопарда на людей

Справится с леопардом сумели только прибывшие по вызову егеря.

Фото : Скриншот с видео28 января 2019, 01:58

В минувшую пятницу, 25 января, леопард забрел в густонаселенный район Насик, расположенного в штате Махараштра на западе Индии. Попытки нейтрализации животного не обошлись без пострадавших, сообщает Вести.Ru.

Хищник несколько часов бродил по улицам и успел ранить трех человек. Появление нежданного визитера вызвало всплеск активности у местного населения – часть жителей снимала происходящее на видео с балконов и из окон домов, а многие их земляки вооружились палками и присоединились к пожарным и полицейским, ловившим леопарда.

В ходе охоты на хищника пострадали три человека, доставленные в больницу с различными травмами.

Справится с леопардом сумели только прибывшие по вызову егеря, которым удалось обездвижить животное при помощи сети и поместить его в клетку.

Как сообщают местные СМИ, дальнейшая судьба дикого животного, ранившего людей, пока не определена.


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