В ЗКО закрывают трассы

Трассы были закрыты вечером 27 января.

В ЗКО было закрыто движение на автодорогах Аксай-Шынгырлау, Аксай-Жымпиты, Шынгырлау-Лубенка -Лебедевка,Таскала-Аккурай-Болашак, Федоровка – Аксай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

Причиной стала непогода. В области бушует метель. Скорость ветра составляет 20 метров в секунду.

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