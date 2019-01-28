Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за 72 часа

Он вернется на родину, когда будет уверен в том, что "активная часть Грузии и оппозиция" смогут обеспечить ему 72 часа свободного передвижения по стране.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть. Об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi 2, передает Lenta.ru.

По словам Саакашвили, он вернется на родину, когда будет уверен в том, что "активная часть Грузии и оппозиция" смогут обеспечить ему 72 часа свободного передвижения по стране. "Это сценарий смены руководства мирным путем", - добавил он.

Бывший грузинский лидер также упомянул о борьбе с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили. Он сравнил грузинские власти с "сумасшедшими, которые заперли врачей в сумасшедшем доме" и подчеркнул, что надо их "нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв".

В ноябре 2018 года Саакашвили призвал жителей Грузии не признавать итоги выборов главы государства. Он назвал избирательную кампанию нелегитимной и обвинил действующие власти в фальсификации, подкупе избирателей и давлении на них.

Михаил Саакашвили пришел к власти в результате митингов оппозиции в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию, не дожидаясь окончания президентского срока, заявив, что его партия, которая проиграла на очередных парламентских выборах, переходит в оппозицию. Его блок "Единое национальное движение" входит в объединение оппозиционных партий "Сила в единстве".

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