Спасатели пойдут под суд за спасение мигрантов

Мигранты, прибывающие в Италию морем, часто оказываются на спасательных судах.

Команду корабля, который привез в Италию 47 нелегальных мигрантов из Африки, будут судить - о намерении подать иск заявил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини, передает Lenta.ru.

Сальвини назвал действия экипажа спасательного судна Sea Watch 3 "преступлением и явной попыткой использовать этих иммигрантов в политических баталиях". По его словам, доказательства их вины в содействии нелегальной миграции будут скоро переданы в суд.

Судно Sea Watch 3 ходит под флагом Нидерландов. Со спасенными в Средиземном море нелегальными мигрантами оно пристало к берегу Сицилии, чтобы укрыться от непогоды. Итальянские пограничники неоднократно предупреждали экипаж о том, что попытка пристать к берегам Италии будет преступлением: мигрантов спасли еще за неделю до этого, и у спасателей был шанс зайти в порт, пока они шли по водам Ливии, Туниса и Мальты.

Организация Save the Сhildren обратилась к министру с просьбой впустить в страну хотя бы 13 несовершеннолетних, присутствующих на борту. Представители левых партий в парламенте не получили разрешения от властей страны, но, несмотря на это, проникли на корабль, чтобы справиться о физическом и психологическом состоянии мигрантов.

Сальвини ранее обратился к властям Нидерландов и к властям ФРГ - судном владеет немецкая негосударственная организация Sea Watch - с требованием понести ответственность за действия спасателей. Министр миграции Нидерландов Марк Харберс ответил отказом. По его словам, страна "не обязана" искать решение проблемы, так как экипаж судна действовал "по собственной инициативе".

Мигранты, прибывающие в Италию морем, часто оказываются на спасательных судах. Избранное летом 2018 года правительство настроено резко против нелегальной миграции - поэтому с тех пор их часто не пускают на территорию страны.

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