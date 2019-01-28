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Из-за мороза отменены занятия в школах ВКО и Павлодара

Ранее сообщалось об отмене занятий в Астане, Караганде и Костанае.

Фото : pixabay28 января 2019, 07:23

В связи с неблагоприятными погодными условиями отменяются школьные занятия в школах Восточно-Казахстанской области, Костаная и Павлодара, передает Казинформ со ссылкой на управления образования.

В Усть-Каменогорске (-28°С) - с 1 по 4 классы первой смены; в Семее (-29°С) - с 1 по 11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей: Риддере (-32°С) - с 1 по 11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей.

В районе Алтай (-28°С) - с 1 по 4 классы первой смены; в Шемонаихинском районе (-28°С) - с 1 по 4 классы первой смены; в Аягозском районе (-28°С) - с 1 по 9 классы первой смены; в Бородулихинском районе (-33°С) с 1 по 11 классы первой смены;, 1-2 курсы колледжей; в Абайском районе (-29°С) - с 1 по 4 классы первой смены.

По информации отдела образования города Павлодара, занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются: температура минус 31, ветер 2 м/с.

Ранее сообщалось об отмене занятий в Астане, Караганде и Костанае.


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