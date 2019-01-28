Житель Уральска увлекся рок-н-роллом в 75 лет

Люди преклонного возраста говорят - от старости не нужно бежать, её надо уметь встречать.

Для полноценной жизни возраст не помеха. 80-летние аксакалы купаются в ледяной воде, занимаются спортом и обучаются зажигательным танцам. Признаются, что в преклонном возрасте чувствуют себя превосходно и если нужно, то дадут фору молодым. Главный секрет долголетия и бодрости, по их же признанию - активный образ жизни, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Температура на улице - 27, а на реке для уральских моржей, как в жаркий июньский день. Купание в ледяной воде - не экстрим, а здоровый образ жизни. Николай Рашников старожил клуба. В прорубь окунается уже более 37 лет. Говорит в свои 79 лет выглядит на 50, а чувствует себя даже лучше, чем в 30. Энергии столько, что хоть на свидание беги, шутит пенсионер. Но чтобы стать профессионалом зимних погружений в воду нужна хорошая подготовка.

- Закаливание это серьёзное занятие, поэтому прежде чем решиться на такое- надо хорошо подумать. И главное если начал заниматься- надо иметь в виду, что надо заниматься постоянно. Если ты занимаешься только раз в неделю- это ничего особенного не даст. Надо 3 раза в неделю, - рассказал житель Уральска Николай Рашников.

80 - летний юбилей скоро отметит и Гибатолла Тлебалиев. Настольным теннисом занимается более 20 лет. Мужчина поставил себе цель дожить до 120 лет. Для этого нужно больше двигаться и заниматься общественной деятельностью. Вот уже несколько лет аксакал трудится секретарём областного совета ветеранов.

- Спорт это здоровый образ жизни и занятия чем - то. Старикам то чем заняться? Занимаемся этим. 3 раза в неделю ходим сюда. Пропагандируем этот вид спорта. Для пенсионеров очень удобный вид спорта, - отметил Гибатолла Тлебалиев.

Даст фору молодым и Алексей Арыстанов. Ему 75-лет. Мужчина признаётся, что на первом месте у него всегда были семья и работа. Но теперь дети и внуки выросли, можно заняться своим хобби - зажигательными танцами. Рокн-ролл, краковяк, вальс. К тому же танцы снижают риск развития болезней сердца и улучшают настроение.

- Танцы - это здоровье, когда человек не унывает- танцует- это же как гимнастика. Не надо быть хмурым недовольным. И в любом положении трудности преодолевать, - сказал Алексей Арыстанов.

Покоряет спортивные вершины и 72- летний пенсионер из Караганды Виктор Горохов. По специальности - машиностроитель. Выйдя на пенсию, полностью посвятил себя многоборью. Сейчас с удовольствием занимается вместе с детьми. Ребята учатся у ветерана азам спортивного мастерства.

- Друзья мои тихо молча медленно, в мучениях уходили из этой жизни. Я этого не хочу! Я не хочу доставлять своим близким какое вот испытание стараюсь ради этого держаться, - поделился Виктор Горохов.

Они успевают петь, танцевать, заниматься спортом, посещать группы здоровья, держать дачи, многие даже освоили компьютер. Таким "пожилым" и помогать не надо.

- Они показывают результаты и хотят идти дальше. То есть они всем своим видом показывают, что нужно сделать и как это нужно делать. Чтобы молодым был пример, что даже в 70 и 60 лет он ещё готов и способен выступать и показывать результат в первую очередь, - сообщила тренер Анна Широкова.

В Приуралье на сегодня 89 тысяч 492 пенсионера. Из них 80- летний рубеж переступили 12 тысяч 719 человек. Среди них три тысячи мужчин и более девяти тысяч женщин. Люди стали больше уделять внимания своему здоровью, говорят в областном управлении здравоохранения. И уже есть результаты. Сократилась смертность от онкологических заболеваний, системы кровообращения, туберкулёза. Не случайно Уральск участвует в международном проекте "Здоровые города" всемирной организации здравоохранения.

- Многие наши пенсионеры они активно ещё работают и не хотят сидеть дома. Активно участвуют где можно, во всех мероприятиях- Это и говорит о благополучии наверно, о том, что всё- таки все наши гос программы и все наши принципы они воздействуют на население, - отметила руководитель отдела общественного здравоохранения Управления здравоохранения ЗКО Айгуль Байбатчаева.

Люди преклонного возраста говорят - от старости не нужно бежать, её надо уметь встречать. А каждое мгновение, подаренное судьбой, можно использовать с пользой.

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